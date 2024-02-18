الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض غرامة على شركة "أبل" بسبب انتهاكات
خلفية تتعلق بخدمات بث الموسيقى
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يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض غرامة على شركة أبل قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي.
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، بأن الغرامة جاءت على خلفية تتعلق بخدمات بث الموسيقى التي تقدمها "أبل"، بحسب "رويترز".
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وأظهر تقرير حديث أن أرباح "أبل" في 30 ثانية تعادل متوسط دخل أسرة أميركية خلال عام كامل.
واستناداً إلى صافي أرباح شركة "أبل" من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023، فقد حققت الشركة ربحاً قدره 3074 دولاراً في الثانية خلال هذه الفترة، متصدرة شركات التكنولوجيا العملاقة.
وتأتي في المرتبة التالية "مايكروسوفت"، و"ألفابيت"، حيث حققتا أرباحاً بلغت 2443 دولاراً و2115 دولاراً في كل ثانية.
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