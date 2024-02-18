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شعار شركة كوارا للتمويل - المصدر موقع الشركة
شعار شركة كوارا للتمويل - المصدر موقع الشركة
اكتتابات

تحديد سعر طرح "كوارا للتمويل" بـ15 ريالا للسهم.. و10 أسهم لكل مكتتب

طرحت 2.65 مليون سهم عادي وتمت تغطيتها بنسبة 218%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة كوارا للتمويل "كوارا" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.65 مليون سهم عادي تمثل 8.83%من إجمالي أسهم الشركة، و اكتتب المستثمرين المؤهلين بكامل الأسهم المطروحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن سعر الطرح تحدد عند 15ريالا للسهم وبلغت نسبة التغطية 218% وتخصيص 10 أسهم بحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وذكرت أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الأحد 18فبراير 2024.

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ستقوم شركة الرياض المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

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