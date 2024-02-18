تراجع أرباح "بنك برقان" الكويتي 16% إلى 43.6 مليون دينار في 2023
بسبب زيادة في صافي الخسارة النقدية
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أظهرت بيانات بنك برقان الكويتي، اليوم الأحد، تراجع صافي أرباح البنك بنسبة 16% إلى 43.54 مليون دينار العام الماضي، ما عزاه البنك إلى زيادة في صافي الخسارة النقدية بسبب التضخم المرتفع.
وأظهرت القوائم المالية للبنك في بيان لبورصة الكويت، أن إجمالي إيرادات التشغيل انخفض 3% لتصل إلى 221.73 مليون دينار من 227.9 مليون دينار في عام 2022.
وبلغ إجمالي الأصول، وفقا للبيانات، 7.42 مليار دينار العام الماضي بزيادة 4% مقابل 7.16 مليار دينار في العام السابق عليه، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، قفزت الأرباح الصافية للبنك 23% لتصل إلى 13.42 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل الفصلية 64.8 مليون دينار وهو نفس المستوى تقريبا المسجل في الفترة نفسها قبل عام.
وقال بنك برقان في بيانه إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع.
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