مستثمرو "FTX" يتهمون شركات محاماة بمساعدة المنصة المفلسة على الاحتيال

رفع مستثمرو "FTX" دعوى قضائية ضد شركة "Sullivan & Cromwell"، متهمين شركة المحاماة بمساعدة المخططات غير المشروعة التي ساعدت في تعزيز عملية احتيال بمليارات الدولارات قبل انهيار بورصة العملات المشفرة.

وجاء في شكوى من قبل المستثمرين، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business"، أن خدمات شركة "Sullivan & Cromwell" "تجاوزت بكثير تلك التي ينبغي على شركة المحاماة أن تقدمها عادة". و"كان المحامون متحمسين لصياغة ليس فقط استراتيجيات إبداعية ولكن مضللة عززت سوء سلوك "FTX"."

تضيف الدعوى المرفوعة يوم الجمعة نيابة عن فئة مقترحة من عملاء "FTX" إلى التدقيق في شركة محاماة النخبة في وول ستريت التي اعترفت بالعمل في 20 مسألة قانونية لمنصة "FTX" ومؤسسها سام بانكمان فريد في الأشهر الـ 16 التي سبقت انهيار البورصة في عام 2022 وسط تقارير عن أزمة سيولة.

ويزعم المستثمرون أن الشركة "شاركت بنشاط" في عملية احتيال "FTX" من خلال العمل القانوني الذي منحها نظرة عميقة على الأعمال الداخلية للمنصة. ويدعي المستثمرون أن محامي الشركة كانوا على علم بمكان الاحتفاظ بأموال العملاء وعن "السلوك غير الصادق والاحتيالي واختلاس" الأموال.

تجعل الدعوى القضائية شركة "Sullivan & Cromwell" ثاني شركة محاماة تواجه دعوى قضائية من قبل المستثمرين بشأن المساعدة والتحريض المزعومين في عملية احتيال "FTX".

تواجه شركة "Fenwick & West"، وهي شركة محاماة في وادي السيليكون عملت كمستشار رئيسي لبورصة العملات المشفرة، إجراءً منفصلاً جنبًا إلى جنب مع شركات الاستثمار والأسهم الخاصة مثل "Sequoia Capital" و"Thoma Bravo" و"Paradigm".

أُدين بانكمان فريد في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الاحتيال والتآمر لنقل أموال العملاء إلى صندوق تحوط تابع للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتبرعات السياسية والعقارات باهظة الثمن.