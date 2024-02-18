نمو أرباح "أكاديمية التعلم" 34.22% إلى 28.67 مليون ريال العام الماضي

ارتفع صافي ربح شركة أكاديمية التعلم بنسبة 34.22% إلى 28.67 مليون ريال خلال عام 2023،مقابل 21.36 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات العام الماضي نمت بنسبة 47.67% إلى 92.9 مليون ريال، مقابل 62.91 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت أن النمو في الإيرادات جاء نتيجة انتهاج الشركة لسياسة التوسع عن طريق افتتاح فروع جديدة، وإضافة دبلومات وبرامج جديدة باستمرار تتواكب مع احتياجات سوق العمل، والتنوع والتجديد في طرق التسويق، ما أدى إلى زيادة الأرباح.

وأشارت إلى تسجيل زيادة بقيمة 43 مليون ريال في بند الممتلكات والمعدات مقارنة بعام 2022 ويعود ذلك إلى افتتاح فرعين جديدين للشركة خلال عام 2023 (فرع جديد بالخبر – فرع جديد للرجال بالدمام).

كما تضمن بند الممتلكات والمعدات مشاريع قيد التنفيذ مثل فرع الشركة بالرياض والذي يعد أكبر مركز تدريب نسائي بالمملكة ومركز متخصص للتعليم عن بعد ومنصة الكترونية جديدة للشركة وهي المشروعات التي لم تبدأ العمل خلال عام 2023 وسوف تبدأ في الإسهام في إيرادات الشركة خلال عام 2024.

وتضمنت قائمة الدخل تكاليف للفروع الجديدة (فرع الخبر الجديد – فرع الدمام رجال) من إيجارات وبعض المصاريف الأخرى التي تخص هذه الفروع على مدار السنة قبل أن يبدأ الفرع في العمل الفعلي في شهر سبتمبر وبالتالي تضمنت قائمة الدخل إيرادات الفروع الجديدة عن فترة عمل 4 شهور فقط بينما تكبدت بعض التكاليف مثل الإيجارات وبعض التكاليف الأخرى لفترة تزيد عن ذلك (خلال فترة التجهيز للفرع) وهو ما لن يكون متواجد بالسنة القادمة نظرا لان كلا الفرعين سيكونان يعملان خلال السنة بالكامل (وبالتالي ستحمل قائمة الدخل بإيرادات وتكاليف لسنة كاملة).

ونظرا لقيام الشركة بالتوسع عن طريق إنشاء فرع جديد لها بمنطقة الرياض والذي يعد أكبر مركز تدريب مخصص للنساء في السعودية وبالتالي تحملت قائمة الدخل بعض التكاليف من إيجارات وبعض المصاريف الأخرى إلا إنه وباختلاف عن فرعي الخبر والدمام لم يعمل فرع الرياض الجديد إطلاقا خلال عام 2023 ومن المقرر أن يبدأ العمل بنهاية شهر فبراير من عام 2024م.

وقرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم بتاريخ 15 فبراير الجاري، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9ملايين ريال وبنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2023م.

وأوضحت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد،أن إجمالي الأسهم المستحقة للأرباح 60 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع0.15 ريال، وسيكون التوزيع بتاريخ 4 أبريل 2024.

وذكرت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الخميس 21 مارس 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.