"السعودي للاستثمار" يوصي بزيادة رأسماله 25% وتوزيع 0.45 ريال عن النصف الثاني

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك عبر منح أسهم لمساهمي البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم، وقرر مجلس الإدارة أيضاً توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نسبة زيادة رأس المال 25% لتصبح قيمة رأس المال 12.5 مليار ريال، مقابل 10 مليارات ريال قبل الزيادة.

وسيتم رسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

وتهدف زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً.

توزيعات الأرباح النقدية

وفي بيان منفصل، أعلن البنك السعودي للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بإجمالي 450 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح مليار سهم.

وقال البنك إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.45 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

ويكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير 2024م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 25 شعبان 1445 هـ الموافق 6 مارس 2024م.

وسبق للبنك السعودي للاستثمار توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 400 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من العام المالي 2023م.

وبذلك، فإن إجمالي صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م سيبلغ 850 مليون ريال، بواقع 0.85 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.