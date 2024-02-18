"باتك": إنجاز 57% من تطوير البنية التحتية لمخطط الخزامي بالمدينة المنورة

قالت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية إن شركتها التابعة "باتك العقارية" أنجزت 57% من أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط الخزامى المعتمد ابتدائيا في بالمدينة المنورة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد،إن "باتك العقارية" انتهت من أعمال تسويات الطرق للمخطط، وتركيب أعمدة الإنارة ويجري توصيل الكابلات لها، وانتهت من أعمال الصرف الصحي الداخلية للمخطط واختبارها، وأنجزت أعمال المياه الداخلية للمخطط و اختبارها.

وذكرت أنه تم الاعتماد سابقا من الجهات الرسمية المختصة تصاميم شبكة الطرق وشبكة الإنارة وشبكتي المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ تطوير البنية التحتية في نهاية النصف الثاني من عام 2024م.

ويقع مخطط الخزامى داخل حدود الحرم النبوي وعلى بعد 9 كلم تقريبا من المسجد النبوي و250 مترا من الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله".