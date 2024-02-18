مبيعات السيارات في العالم.. "تويوتا" و"فولكس فاغن" تتصدران و"هيونداي" بالمركز الثالث

تصدرت مجموعة تويوتا اليابانية مبيعات السيارات في العالم خلال العام 2023، وذلك للعام الرابع على التوالي، تلتها شركة فولكس فاجن، فيما جاءت مجموعة هيونداي موتور في المركز الثالث للعام الثاني على التوالي، حسب ما أظهرت بيانات اليوم الأحد.

وفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة لمجموعة هيونداي موتور إجمالي 7.304 مليون وحدة في العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكس فاغن اللتين باعتا 11.233 مليون وحدة، و9.240 مليون وحدة على التوالي.

وفي عام 2022، ارتفعت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأميركية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688 ألف وحدة في عام 2022، إلى 905 آلاف وحدة في العام الماضي.

وواصلت مجموعة هيونداي موتور صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2000، لتدخل قائمة "المجموعات الخمس الكبرى" لأول مرة في عام 2010، متفوقة على شركة فورد الأميركية.

مبيعات تويوتا تتخطى 11 مليون سيارة عالميا في 2023

ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي عام 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في عام 2022.

وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.7% في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاغن نموا بنسبتي 7.2% و11.8% على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 6.7%.