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"جي بي مورغان" يتوقع سداد 350 مليون دولار لتسوية مطالبات تنظيمية
سيدفع البنك هذا المبلغ إلى هيئتين رقابيتين
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يتوقع بنك جي بي مورغان أن يدفع أكثر من 350 مليون دولار لتسوية مطالبات تنظيمية، إثر فشله في توفير معلومات حول التداولات في أنظمة مراقبة السوق.
وسيدفع البنك هذا المبلغ إلى هيئتين رقابيتين، ويجري حاليا محادثات متقدمة مع جهة ثالثة.
ولا يتوقع البنك أي انقطاع في الخدمة للعملاء نتيجة لهذه القرارات.
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