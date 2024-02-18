"سينومي سنترز" تفتتح مجمّع "يو ووك جدة" وتعلن تأجير 80% من مساحته

استضافت شركة "سينومي سنترز" يوم الخميس 15 فبراير الجاري، الافتتاح الكبير لمجمّع "يو ووك جدة"، مركز التسوّق الأول من نوعه في المدينة والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن"يو ووك جدة" يتخذ موقعاً استراتيجياً في قلب حيّ الزهراء الحيوي ويسهل الوصول إليه عبر الطرقات الرئيسية. ويمتد المركز على مساحة 60 ألف متر مربع، وسيحتضن 136 متجراً يشمل محلات للأزياء ومطاعم ومقاهي ومناطق ترفيهية, كما سيضمّ مواقف للسيارات تستوعب 1250 مركبة.

وذكرت أن هذا المجمّع لقي اهتماماً لافتاً من شركاء العلامة التجارية والمستأجرين المحتملين، وتمّ إلى الآن تأجير قرابة 80% من مساحته، على أن يتواصل افتتاح المتاجر في المجمّع خلال الأشهر المقبلة.

وفتحت متاجر مجموعة من العلامات التجارية في مجال الأغذية والمشروبات ونمط الحياة أبوابها في المجمّع قبل افتتاحه الكبير، ومن بينها Nike وBershka وStarbucks و19V69 Versace.

وستستقبل متاجر إضافية العملاء قريباً مثل Victoria's Secret وAdidas وZara وLululemon، وستفتح علامات تجارية عدة متاجرها خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان.

ويُتوقع ظهور الأثر المالي لهذا المركز في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من عام 2024.