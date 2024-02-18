سوق السعودية
"كير الدولية" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ67.8 مليون ريال مع " الأهلي السعودي"
لتمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية
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جددت شركة كير الدولية اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 67.8 مليون ريال تقريبا مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 15 فبراير الجاري ومدته 12شهرا، والضمانات المقدمة له عبارة عن رهن عقاري.
أوضحت أن الهدف من اتفاقية التسهيلات هو تمويل المشاريع وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.
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