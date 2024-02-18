"مدينة المعرفة الاقتصادية" توقع اتفاقية مع "هيلتون العالمية"

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بتاريخ 15فبراير 2024م اتفاقية مع مجموعة هيلتون العالمية لتوفير العلامة التجارية وتوفير الخدمات الفندقية للبرج السكني من خلال البرج الفندقي "الهيلتون" الذي يرتبط به وبالسوق التجاري وبقية عناصر المرحلة الأولى من مشروع الملتقى.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الأحد، إن العقد تم توقيعه بتاريخ 15 فبراير الجاري، وقيمته عبارة عن رسوم أولية ونسب من قيمة المبيعات بالإضافة لمبلغ سنوي مرتبط باستخدام خدمات الفندق من قبل ملاك الشقق الفندقية.

وبموجب العقد يستفيد البرج السكني (Branded Residence) من علامات "هيلتون"كما يستفيد البرج السكني من الخدمات التي تتناسب مع مشاريع السكن ذات العلامات التجارية الفاخرة التي يخدمها "هيلتون" مع استفادة سكان البرج السكني من الوصول لجميع مرافق الفندق المرتبط به.

وتتزامن مدة العقد مع الاتفاقيات والشروط الخاصة بإدارة فندق الهيلتون المجاور للبرج السكني، والتي هي في الأساس مدة أولية متفق عليها بين الأطراف وقابلة للتجديد.

وذكرت أن العلامة التجارية المقدمة للبرج السكني من قبل "هيلتون" تعزز من القيمة التجارية للبرج السكني وبيع الشقق الفندقية وتتمثل الفترات التي سينعكس عليها الأثر المالي في طول مدة وفترات بيع الشقق الفندقية.

ووفقاً لتصميم مشروع ملتقى مدينة المعرفة الذي يهدف لأن يكون الوجهة الاجتماعية والاقتصادية الإضافية للمدينة المنورة بمكوناته متعددة الاستخدامات، يتصل السوق التجاري بالفندق الذي يضم 354 غرفة فئة خمسة نجوم من خلال العلامة التجارية الهيلتون بالإضافة إلى قاعة احتفالات ومؤتمرات، ويتصل الفندق بالبرج السكني الذي سيحمل علامة تجارية فاخرة (Branded Residence) من الهيلتون كما يقوم فندق الهيلتون بخدمة البرج السكني بالخدمات التي تتناسب مع مشاريع السكن ذات العلامات التجارية الفاخرة التي يخدمها "الهيلتون" مع استفادة سكان البرج السكني من الوصول لجميع مرافق الفندق المرتبط به.

ويضم البرج السكني (64) شقة فندقية فاخرة بمساحات مختلفة تصل إلى (530) متر مربع وبنتهاوس بمساحة (760) متر مربع.

وأوضحت الشركة أن العمل في الهيكل الخرساني للبرج السكني شارف على الانتهاء وسيتم تحديد موعد اكتمال المشروع عند توقيع عقود أعمال الإلكتروميكانيكا والتشطيبات.