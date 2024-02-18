4 مارس.. "سليمان الحبيب" توزع 11.5% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتاريخ 17 فبراير 2024م توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ الموزع 402.50 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.15 ريال لكل سهم.

فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%، وتاريخ الأحقية في التوزيعات بنهاية تداول يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، وسيتم التوزيع بتاريخ 4 مارس المقبل.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻘﯿﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤساهمين ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﺤقاق.