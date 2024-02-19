نمو أرباح بنك البركة مصر 27% إلى 2.2 مليار جنيه في 2023
توصية بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 1.38 جنيه تقريبا للسهم
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أعلن بنك البركة مصر اليوم الاثنين عن نمو صافي أرباحه المجمعة حوالي 27% إلى 2.21 مليار جنيه في العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية المنشورة على موقع البورصة المصرية، أن صافي الدخل من العائد ارتفع إلى 4.37 مليار جنيه في 2023 مقابل 3.44 مليار في 2022.
وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 410 ملايين جنيه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع 268.8 مليون جنيه قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وفي بيان منفصل، دعا البنك الجمعية العمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي مليار جنيه وبواقع 1.38 جنيه تقريبا للسهم عن السنة المالية 2023.
وأضاف أن من المقرر انعقاد الجمعية العمومية في 25 مارس/آذار المقبل.
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