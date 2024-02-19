"ألافكو" الكويتية تقر اتفاقية بيع 23 طائرة بقيمة 1.11 مليار دولار إلى "ماكواري"

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية في اجتماعها اليوم الاثنين الموافقة على الرأي المنصف بشأن اتفاقية بيع 23 طائرة من محفظتها مع عقود الإيجار المرتبطة بها وملحقاتها المزمع إبرامها مع شركة ماكواري.

كما وافقت على تعديل اتفاقية بيع 53 طائرة من محفظتها مع عقود الإيجار المرتبطة بها التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2022 لتضمينها بيع الطائرات الجديدة بسعر أساسي يبلغ 1.115 مليار دولار.

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذين البندين، تكون ألافكو قد باعت جميع أصولها من الطائرات بواقع 76 طائرة إلى ماكواري، لكن مع الحاجة لإتمام بعض المسائل التنظيمية.

وأشار أحد المصادر إلى أن تلك الأمور التنظيمية تتعلق بالتركز الاقتصادي الذي يتطلب موافقة جهاز حماية المنافسة الكويتي، والذي بدأت إجراءاته بالفعل، والشركة في انتظار صدور الموافقة.

وذكر المصدر أن مساهمي الشركة كلفوا مجلس الإدارة بإعداد تصور بشأن استراتيجية الشركة ومستقبلها بعد استكمال جميع إجراءات بيع الطائرات.