"أميانتيت" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال بتاريخ 14 فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة تضمنت تسجيل أرباح محاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة قيمتها 572.7 مليون ريال.

وأوضحت أنه وفق تقرير مراجع الحسابات، فإنها بتسجيل الأرباح المحاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال، تكون الشركة قد قامت بإطفاء كامل خسائرها المتراكمة والبالغة 216.3 مليون ريال كما في 14فبراير 2024م وسجلت 266.2 مليون ريال كأرباح مبقاة كما في ذلك التاريخ.

وفي تعليقها على ما ورد في رأي مراقب الحسابات عن النتائج المالية السنوية لعام 2023م والمتعلق بعدم اليقين الجوهري المتعلق بالاستمرارية نتيجة الخسائر المتراكمة، قالت "حيث إنه حسب الإعلان إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، فإن عدم اليقين المتعلق بالاستمرارية نتيجة الخسائر المتراكمة أصبح لاغيا".

وذكرت أنه وفقا لما أعلنته الشركة سابقاً بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأس المال، ووفقا للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 %فأكثر من رأس مالها فإنه بموجب هذا الإعلان لم يعد هناك حاجة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة.

كما أشارت إلى إعلانها السابق بخصوص التسوية مع البنك الأهلي السعودي، وفي حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وتنفيذ عملية السداد للبنك الأهلي السعودي والربح المتحصل من هذا السداد، فإن إجمالي الأرباح المبقاة المتوقعة سيبلغ نحو 422.7 مليون ريال.