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"الأهلي السعودي" يعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي

لدعم أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الاثنين، عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 14 ديسمبر 2023، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية "الطرح المحتمل".

وقال البنك الأهلي السعودي، في بيان على "تداول السعودية"، إنه عين كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأضاف أن الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي. وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق.

وأوضح أن الهدف من الطرح هو لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

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