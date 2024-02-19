"برج المعرفة" توزع 15% أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام المالي

قرر مجلس إدارة شركة برج المعرفة التجارية توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31مارس 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع 2.625 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 17.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.15 ريال.

على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 3مارس 2024م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.

وسوف يتم توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17مارس 2024م.

وتخضع التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم عند تحويلها أو عند قيدها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.