"دبي الأولى" العقارية تتحول للربحية بتحقيق 13.64 مليون دولار في 2023

تحولت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري إلى الربحية في 2023 بتحقيق 4.2 مليون دينار (نحو 13.64 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 4.8 مليون دينار في 2022 بفضل نمو أرباح بيع عقارات استثمارية.

وكشفت القوائم المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة الكويت، اليوم الاثنين، أن إجمالي إيرادات التشغيل انخفض 27% إلى 2.2 مليون دينار مقابل 3.04 مليون دينار قبل عام، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

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وفي الربع الأخير من العام الماضي، تحولت الشركة إلى الربحية أيضا بتحقيق صافي ربح 752 ألف دينار من خسارة 6.5 مليون دينار في الفترة المقابلة قبل عام.

وفي تلك الفترة أيضا، نزل إجمالي الإيرادات التشغيلية 64% إلى 406.5 ألف دينار من 1.12 مليون دينار في الفترة المماثلة قبل عام.