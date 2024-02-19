"ينساب" تتحول للربحية بـ 18.5 مليون ريال بالربع الرابع

تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات- "ينساب" إلى الربحية في الربع الرابع من 2023 بنحو 18.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 96.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business".

وخلال العام 2023، تحولت شركة "ينساب" إلى الخسارة بنحو 485.1 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 414.1 مليون ريال في العام 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب صافي الخسارة السنوية، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة من العام 2022، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمبيعة، بالرغم من انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

كانت الشركة قد أشارت في إعلانات نتائجها المالية للعام 2023م إلى أسباب انخفاض الإنتاج والمبيعات نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية خلال الربع الأول من 2023 والتوقف المؤقت لمصانع الشركة خلال الربع الثالث من 2023 بسبب عطل فني.

وأشارت إلى أن تحسن مستويات الإنتاج خلال الربع الرابع من العام الماضي انعكس إيجاباً على ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالأرباع السابقة من نفس العام وتحقيق صافي ربح بلغ 18 مليون ريال، مما كان له أثر في الحد من صافي الخسارة خلال العام 2023م.