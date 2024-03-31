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شعار شركة المداواة التخصصية الطبية
شعار شركة المداواة التخصصية الطبية
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "المداواة الطبية" 80% إلى 18.6 مليون ريال العام الماضي

نتيجة النمو السنوي فى الإيرادات بنسبة 26.87%

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة المداواة التخصصية الطبية "المداواة" بنسبة 80% إلى 18.59مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 10.31 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 26.88% إلى 74.3 مليون ريال، مقابل 58.56 مليون ريال في عام 2022، نتيجة فتح أقسام جديده مثل المخ والأعصاب وزيادة عدد أطباء الباطنية.

وعزت الزيادة فى صافى الربح فى المقام الأول إلى النمو السنوي فى الإيرادات بنسبة 26.87%.

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