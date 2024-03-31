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منشأة تابعة لشركة كيبك الكويتية
منشأة تابعة لشركة "كيبك" الكويتية
اقتصاد الكويت

رئيس "كيبك" الكويتية وليد البدر يتنحى عن منصبه

يأمل الموافقة على مشروع مجمع بتروكيماويات الزور في المستقبل القريب

دبي - العربية.نت
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قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إن رئيسها التنفيذي وليد البدر تنحى عن منصبه اليوم الأحد بعد 36 عاما تنقل خلالها في مناصب بالقطاع النفطي في البلاد.

وتولى البدر منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية في فبراير/شباط 2019، وبعدها تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في فبراير/شباط 2021، حيث قام بالإشراف على مشروعات ضخمة مثل مصنع الغاز لإزالة الغازات الحمضية ومشروع الوقود البيئي ومشروع خط الغاز الخامس ومشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال وأخيرا مشروع مصفاة الزور.

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وفي رسالة له نشرتها الشركة على حسابها بمنصة إكس، قال البدر إنه يأمل في إعطاء الضوء الأخضر لمشروع مجمع بتروكيماويات الزور في المستقبل القريب للمضي قدما في الحصول على الموافقات من الجهات المعنية مثل مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول.

وأضاف أنه جرى مؤخرا استكمال جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية وأيضا مراجعة النموذج المالي والاقتصادي ودراسة الحساسية لاقتصاديات المشروع التي جاءت جميعها مشجعة وإيجابية.

وقال البدر "يحقق المشروع جزء رئيسي وكبير في استراتيجية المؤسسة وشركاتها ويعزز نمو القطاع النفطي الكويتي في مجال البتروكيماويات".

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