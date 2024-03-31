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طيران الجزيرة
طاشرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية
بورصة الكويت

طيران الجزيرة الكويتية تجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 81 مليون دولار

التسهيلات تشمل اعتمادات مستندية تحت الطلب

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأحد عن توقيع عقود تجديد تسهيلات ائتمانية قائمة مع بنوك محلية بقيمة 25 مليون دينار، أو 81 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن التسهيلات تشمل اعتمادات مستندية تحت الطلب، وخطابات ضمان وحد توريق تجاري، وحد تمويل مرابحة، وحد للتبادل بالعملات الأجنبية الآجلة، وذلك بمعدل فائدة وعمولات تدفع وفقا للنظم المعمول بها في البنك.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي جوهري للتوقيع في الوقت الحالي على المركز المالي لها علما بأن الجزء المستخدم من تلك التسهيلات 6.893 مليون دينار وسوف يظهر أثر استخدام هذا الجزء تباعا على البيانات المالية.

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