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بورصة الكويت

"الأهلي الكويتي" يوزع 9% أرباحاً نقدية و5% أسهم منحة عن عام 2023

رئيس مجلس الإدارة: نعمل على دراسة جميع الفرص المتاحة

دبي - العربية.نت
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أقرت الجمعية العمومية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، اليوم الأحد، توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9% من رأس المال وأسهم منحة بنسبة 5% عن 2023.

ونقل بيان أصدرته المجموعة عن رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني قوله، إن البنك يعمل على دراسة جميع الفرص المتاحة التي من المتوقع أن تنعكس إيجابا على عملياتها التشغيلية سواء في الكويت أو في بقية أنحاء المنطقة وحول العالم.

وذكر أن عمليات البنك الأهلي الدولية في مصر والإمارات شهدت نموا خلال عام 2023، إذ تم افتتاح أربعة فروع حديثة بأبرز التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي في مصر، في حين نجحت المجموعة من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي الذي يعدّ المركز الدولي لها في المساهمة بتقديم تسعة قروض مجمّعة شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وشدد بهبهاني على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل تطوير إستراتيجية التحول الخاصة بها، والتي تهدف إلى ابتكار المزيد من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، وزيادة الحصة السوقية في جميع القطاعات، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

وبين أن المجموعة على استعداد للمشاركة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة ضمن رؤية الكويت 2035 التنموية، معربا عن ثقته بتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة جراء العديد من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الحالي بنحو 3.6% وهو ما يتجاوز النمو المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم.

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