"الخليج للتدريب" توقع اتفاقية للاستحواذ على 80% من "مدارس أضواء الهداية"

3 دقائق للقراءة

أبرمت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 28 مارس الجاري مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات لغرض الاستحواذ على أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية والبالغة 1.6 مليون سهم عادي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن الأسهم المستحوذ عليها تمثل 80% من رأس مال شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية ، وسيتم ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة الخليج لمساهمي شركة مدارس أضواء الهداية ، حيث ستتم زيادة رأس مال شركة الخليج من 650 مليون ريال إلى878.57 مليون ريال عن طريق إصدار (22,857,143) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من65 مليون سهم عادي إلى نحو 87.85 مليون سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها 26.02% من رأس مال شركة الخليج قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وتأسست شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات عام 2005 وتضم تحت ملكيتها مجمعين تعليميين أولهما مدارس أضواء الهداية حي التعاون حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 4043 طالب وطالبة ويبلغ عدد طلابها 3325 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الوطني والعالمي، ومدرسة ريجيت جرامر سكولز والواقعة بحي غرناطة ويبلغ عدد طلابها 1120طالب وطالبة من قدرة استيعابية 1200 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الدولي.

وتبلغ قيمة الحصة المستحوذ عليها من القيمة الاجمالية للأصل الذي سيتم شراؤه 480 مليون ريال، وتم تحديد قيمة شركة الخليج لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 1.365مليار ريال.

وتم اعتماد متوسط سعر سهم شركة الخليج لفترة شهرين التي سبقت التوقيع والإعلان على مذكرة التفاهم من تاريخ7 يوليو 2023 حتى 7 سبتمبر 2023م، بما يمثل 21 ريال للسهم الواحد.

و ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الخليج للتدريب من 100% إلى 73.98%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة الخليج، وستملك 80% من شركة مدارس أضواء الهداية.

وينتهى تاريخ اتفاقية شراء الأسهم يوم 27ديسمبر 2024، ويجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون تسعة (9) أشهر من تاريخها أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط، أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ هذه لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك، الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، و موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

كما تخضع الصفقة لموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.