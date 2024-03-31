"سينومي ريتيل" تتكبد خسائر بقيمة 1.02مليار ريال في الربع الرابع

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تكبدت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)صافي خسائر بقيمة 1.02 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل صافي ربح بقيمة 17.5 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ومنيت "سينومي ريتيل" بخسائر صافية بلغت 1.11 مليار ريال بنهاية عام 2023 مقابل صافي ربح بقيمة 236.9 مليون ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها السنوية تراجع بنسبة 5.3% إلى 5.23 مليار ريال مقابل 5.52 مليار ريال تقريبا في عام 2022 مدفوعا بمواصلة تنفيذ استراتيجية ترشيد العلامة التجارية وإغلاق 219 متجراً.

وذكرت أن أرباح عام 2023 تأثرت بمبلغ 772 مليون ريال مبلغ غير متكرر متعلقة بتخارج العلامات التجارية وإغلاق المتاجر.

كما انخفضت الشهرة التجارية وقيمة الأصول بمبلغ 646 مليون ريال، و أثر التخارج الدولي بواقع 92 مليون ريال.

وسجلت الشركة خسارة قدرها 33 مليون ريال من التخارج من صندوق المبارك العقاري ( ضمن برنامج مبيعات الأصول غير الأساسية).

انخفض إجمالي الربح بنسبة 23.5% على أساس سنوي ليصل إلى 646.5 مليون ريال في السنة المالية 2023م مقارنةً بـ 845.3 مليون ريال في السنة المالية 2022م. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.3%. وقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بنسبة 2.0% من 4.68 مليار ريال في السنة المالية 2022م إلى 4.58 مليار ريال في السنة المالية 2023م.

بلغت الخسارة التشغيلية 640.1 مليون ريال في السنة المالية 2023م مقارنة بدخل تشغيلي قدره 328.0 مليون ريال في السنة المالية 2022م بسبب تسجيل رسوم لمرة واحدة بقيمة 772 مليون ريال تتعلق بتأثير تحويل محفظة المتاجر. علاوةً على ذلك، ارتفعت المصاريف العامة والإدارية بنسبة 66.2% لتصل إلى 394 مليون ريال نتيجة تسجيل تكلفة مخصصات لمرة واحدة متعلقة بتحويل محفظة المتاجر. وباستثناء هذه البنود الاستثنائية، ارتفعت المصاريف العامة والإدارية بنسبة 14%.

ارتفع صافي التكاليف التمويلية بنسبة 56.1% على أساس سنوي ليصل إلى 326.2 مليون ريال في السنة المالية 2023م مقارنة بـ 208.9 مليون ريال في عام 2022م. وجاءت هذه الزيادة البالغة 117.3 مليون ريال مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفائدة.

وحتى 31 ديسمبر 2023م، بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة 1.40 مليار ريال تمثل ما نسبته 122.3% من رأس المال. وتؤكد الشركة التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في تداول، وتعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة المقترحات المطروحة لمعالجة ضعف الهيكل الرأسمالي.

وقالت إنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.