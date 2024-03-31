"سينومي ريتيل" تجري تعديلاً على اتفاقيتها مع "العثيم للأزياء"

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وقعت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل"، العاملة في مجال تجارة التجزئة بالسعودية والأسواق الدولية، تعديلاً ثانياً على اتفاقيتها السابقة لشراء الأسهم مع شركة "عبدالله العثيم للأزياء" الموقعة سابقاً، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "عبدالله العثيم للاستثمار"، وذلك لبيع حق امتياز 5 علامات تجارية إضافية: "ألدو" و"ألدو أكسسوريز"، و"تشارلز آند كيث"، و"بيدرو ولا في إن روز" والأصول ذات الصلة.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" السعودية، فإن عملية البيع تندرج في إطار برنامج التحول المتواصل الذي تعتمده "سينومي ريتيل"، وتشكّل جزءاً من استراتيجية التركيز على العلامات التجارية الرئيسية.

وأشارت الشركة في بيانها، فإنه بعد إكمال هذه الصفقة الإضافية و اتمام المعاملات المنصوص عليها في اتفاقية التعديل، ستمتلك شركة عبدالله العثيم للأزياء حقوق امتياز 5 علامات تجارية، وهي "ألدو" و"ألدو أكسسوريز" و"تشارلز آند كيث"، و"بيدرو ولا في إن روز"، وما يندرج تحت مظلتهم من 121 متجراً وأصول المتاجر ذات الصلة، مقابل السعر المتفق عليه والبالغ 219 مليون ريال سعودي.

وسيتم احتساب مقابل إضافي للمخزون المتوفر عند إتمام الصفقة وتسليم المتاجر.

سيتم نقل أصول العلامات التجارية الخمسة من خلال شركتين ذات أغراض خاصة، واللتين سيتم تأسيسهما خصيصاً ليتم بيعهما إلى العثيم؛ الأولى هي شركة "فيكسد فيت" التجارية، والتي سيتم بموجبها تشغيل أصول العلامة التجارية المتعلقة بـ"ألدو و"ألدو أكسسوريز" والثانية هي شركة "ثيرد أوتفيت" التجاريةوالتي سيتم بموجبها تشغيل أصول العلامة التجارية المتعلقة بـ"تشارلز آند كيث" و"بيدرو ولا في إن روز".

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.