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سوق السعودية

"مهارة للموارد البشرية" توزع 7.5% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي

إجمالي المبلغ الموزع 33.75 مليون ريال وبواقع 7.5 هللة للسهم

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% على المساهمين للنصف الثاني من العام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 33.75 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 450 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 7.5 هللة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024.

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