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هجمات سيبرانية

"AT&T" تعلن عن تسريب بيانات 73 مليون عميل على شبكة الإنترنت المظلمة

البيانات التي تم تسريبها تتضمن معلومات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة AT&T إنه تم تسريب البيانات الشخصية لحوالي 7.6 مليون من أصحاب الحسابات الحاليين، و65.4 مليون عميل سابق إلى شبكة الإنترنت المظلمة.

البيانات التي تم تسريبها تتضمن معلومات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي ويبدو أنها من عام 2019 أو قبل ذلك، وفق ما أوضحته "AT&T".

اكتشف خبراء في مجال الإنترنت والأمن المعلوماتي أضخم عملية تسريب للبيانات في تاريخ العالم على الإطلاق، حيث خلصوا إلى أن أغلب سكان الكرة الأرضية قد يكونون قد تعرضوا إلى عملية القرصنة وأصبحت بياناتهم، بشكل كلي أو جزئي، منتهكة ومقرصنة ومتاحة للبيع على الإنترنت.

تسريب ضخم لبيانات يظهر اختراق شركة صينية لحكومات أجنبية وناشطين   تكنولوجيا تسريب ضخم لبيانات يظهر اختراق شركة صينية لحكومات أجنبية وناشطين  

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية في يناير الماضي، فإن الباحثين المختصين اكتشفوا أضخم عملية قرصنة إلكترونية يشهدها العالم حتى الآن، وأعطوها الرمز (MOAB)، كما أطلقوا عليها اسم "أم الاختراقات".

وقال التقرير إن الباحثين اكتشفوا أكثر من 26 مليار سجل شخصي، من بينها معلومات حساسة من عدة مواقع بما في ذلك "تويتر" و"دروب بوكس" و"لينكد إن"، حيث توجد هذه البيانات المقرصنة حالياً على موقع إلكتروني غير آمن.

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