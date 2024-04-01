أرباح "مصر الجديدة للإسكان" تقفز إلى 7.8 مليار جنيه العام الماضي

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حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباحا في الربع الأخير من العام الماضي بلغت نحو 7.8 مليار جنيه، مقابل تكبدها خسائر في الفترة المقابلة من عام 2022 بقيمة 50 مليون جنيه.

وعلى مدار العام الماضي بلغت أرباح الشركة 7.8 مليار جنيه مقارنة مع أرباح بلغت نحو 600 مليون جنيه في عام 2022.

وأوضحت "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" أن الزيادة في الأرباح الفصلية تعود إلى بيع قطعة أرض هليوبارك بقيمة 15 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن مجلس الإدارة يدرس مقترحا لتوزيع الأرباح عن عام 2023، وسوف يتم الإفصاح عنه فور اعتماده من المجلس للعرض على الجمعية العمومية.