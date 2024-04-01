تعيين وليد الناصر بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف لـ"سيرا القابضة"

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، عن تعيين الوليد بن عبدالعزيز الناصر بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الوليد شغل منصب نائب رئيس في المجموعة منذ عام 2016 وشارك في برنامج تحول المجموعة وكان له دور أساسي في تحديد استراتيجية المجموعة المعلن عنها بتاريخ 8 نوفمبر 2023.

وفي بيان منفصل قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول اليوم، تعيين المهندس محمد بن صالح الخليل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

كما تقرر تعيين أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتقرر تعيين عبدالله بن ناصر آل داود عضوًا منتدبًا للمجموعة.