مجلس إدارة " المداواة الطبية" يوصي بتوزيع 70% أرباحا نقدية عن عام 2023

1 دقيقة للقراءة

أوصى مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية بتاريخ 31 مارس الجاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المبقاة وذلك بمقدار 7 ريالات للسهم الواحد.

وتصل القيمة الإجمالية للتوزيعات 16.625مليون ريال تمثل نسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.375 مليون سهم، على أن تكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المـالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً، كما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.