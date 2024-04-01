مجلس إدارة "سينومي ريتيل" يوصي بتخفيض رأس المال 91% لإطفاء خسائر متراكمة

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أوصى مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" بتاريخ 31 مارس 2024 بتخفيض رأس مال الشركة وموافقة المجلس على برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن نسبة التخفيض في رأس المال تبلغ 91.28% ليصل إلى 100 مليون ريال مقابل 1.147مليار ريال قبل التخفيض.

وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض يبلغ نحو 114.76مليون سهم، وسيصبح عددها بعد التخفيض 10 ملايين سهم.

وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، عن طريق إلغاء 104.766مليون سهم تقريبا من أسهم الشركة.

وذكرت أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، التشغيلية او التنظيمية، وسيكون تاريخ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وقالت إن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة ‏موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة ‏غير العادية على تخفيض رأس المال.

وأشارت إلى تعيين شركة الإنماء للاستثمار مستشار مالي للشركة لتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة.

ووافقت الشركة على برنامج بيع العلامات التجارية غير الأساسية بإجمالي 24 علامة تشمل علامة ألف وعلامات لمجموعة الأطعمة، بناءً على تركيز الشركة الاستراتيجي على العلامات التجارية الاساسية والهامة. و يُتوقع أن تولد هذه العلامات عوائدا بقيمة 650 مليون ريال حيث أنها تقدر صافي أصولها بقيمة 215 مليون ريال .

كما تمت التوصية لتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال سعودي إلى 1 ريال واحد للسهم.

وأشارت إلى توجيه الادارة التنفيذية إلي دراسة طرق إعادة هيكلة رأس مال الشركة والاحتياج إلى زيادته وذلك بعد الانتهاء من بيع العلامات التجارية غير الأساسية و مدي تأثيرها علي رأس مال الشركة.