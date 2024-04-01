مساهمو "بن داود" يوافقون على شراء أسهمها بحد أقصى مليوني سهم

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وافق مساهمو شركة بن داود القابضة السعودية، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم أمس الأحد، على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى مليوني سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

ووافق المساهمون على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.