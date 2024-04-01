"إعمار المدينة الاقتصادية" تعيد جدولة اتفاقية تسهيل قرض من "PIF" بقيمة مليار ريال

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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية "إعمار" عن إعادة جدولة اتفاقية تسهيل قرض لأجل بحد يصل الى 1 مليار ريال المقدم من صندوق الاستثمارات العامة "PIF"، لتمديد مدته من 18 شهرا إلى 21 شهرا، دون تعديل للحد الأعلى المتمثل بمليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إعادة جدولة التمويل تهدف إلى توفير الدعم الإضافي ولتمكين الشركة من تقييم بدائل السداد وتسوية القرض.

وأضافت أن الضمانات الأصلية المقدمة تشمل ضمان على أصول عقارية معينة داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة سوقية لا تقل عن 1.5 مليار ريال. كما قامت الشركة بتقديم سندات لأمر بموجب الاتفاقية. ولم يتم تغيير الضمانات المقدمة.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، يعد أحد كبار المساهمين في شركة "إعمار".

وتستهدف الشركة تعزيز الخطط والمشاريع الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي رائد في الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.