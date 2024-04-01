"الإمارات دبي الوطني كابيتال" تغلق تسهيلاً ائتمانياً لـ"لينوفو" بـ500 مليون دولار

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قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار لصالح مجموعة "لينوفو -lenovo"المحدودة في الشرق الأوسط.

وأوضحت ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني في بيان صحافي أن عملية الطرح لاقت اهتماما كبيرا في السوق، إذ استقطبت طلبا تجاوز المعروض الأولي البالغ 300 مليون دولار بأكثر من الضعف، بفضل الطلب الإقليمي الكبير من 11 مؤسسة مالية تنشط في الإمارات والأردن والكويت والبحرين.

وأضافت أن ذلك دفع لينوفو إلى زيادة حجم التسهيلات والتي استقرت عند 500 مليون دولار بعد تقليص كبير لإجمالي المبالغ المكتتب بها من المستثمرين.

وأشارت الشركة إلى أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مجموعة لينوفو التكنولوجية سوق القروض المشتركة في الشرق الأوسط بهدف دعم احتياجاتها لتمويل عملياتها التشغيلية وأهدافها المؤسسية.

ووفقا للبيان، تولت الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب الأولي الوحيد، بينما كان من بين المنظمين الرئيسيين المفوضين ومدراء الاكتتاب البنك الأهلي الكويتي وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج.

وقالت الشركة إن التسهيل الائتماني يتوافق مع الالتزام المستمر لمجموعة لينوفو في مواصلة الابتكار في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وإنتاج الهواتف الذكية لتقديم أحدث الحلول التقنية للمستهلكين من الشركات والأفراد.

وذكرت أن حصيلة التمويل ستخصص لتحقيق عدد من الأهداف المؤسسية للمجموعة ومنها أهداف عامة تتعلق بأعمالها، بجانب تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، وغيرها من متطلبات إعادة التمويل، ما يجعل هذا التسهيل في غاية الأهمية بالنسبة لمجموعة لينوفو لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تبلغ حصتها السوقية فيها 29.1 %، فضلا عن حصتها البالغة 33.8 %في السوق الخليجية.