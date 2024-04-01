"إنفيكتوس" الإماراتية تستكمل الاستحواذ على 60% من "جراديركو" المغربية

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أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار ومقرها إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين عن إتمام صفقة الاستحواذ على 60 % من شركة جراديركو المغربية العاملة في تجارة المنتجات الزراعية وشركاتها التابعة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية والهيئات الرقابية.

وأضافت انفيكتوس في بيان صحفي أن جراديركو التي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة إحدى الشركات المتخصصة في تجارة الحبوب وطحين الذرة في المغرب بإيرادات تجاوزت 1.5 مليار درهم إماراتي في 2023.

وقالت إنه في ضوء النتائج المالية لشركة إنفيكتوس للاستثمار والتي بلغت إيراداتها 8.1 مليار درهم، وأحجام مبيعات سلعها 5.37 مليون طن متري لعام 2023، فإن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى نمو يتجاوز 20 % في الإيرادات الموحدة لها خلال فترة التسعة أشهر بعد الاستحواذ في 2024.

وأشار البيان إلى أن جراديركو تقوم باستيراد وتخزين وتجارة كميات تتراوح بين 2.5 3 ملايين طن متري من الحبوب ومشتقاتها سنويا للاستهلاك البشري والحيواني، أي ما يمثل أكثر من 25 % من واردات المغرب.

وأضافت "إنفيكتوس" أن عملية الاستحواذ تشكل جزءا من استراتيجية طويلة الأمد بهدف توسيع تواجدها الجغرافي في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وتطوير شراكات استراتيجية جديدة، واكتساب المعرفة المتخصصة والقدرات التشغيلية التي تعزز تكامل العمليات وتركز هذه الخطوة على المنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير محفظة الفيكتوس للاستثمار لكي تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملاتها العالميين بشكل أفضل.

وستوفر انفيكتوس للاستثمار لشركة جراديركو إمكانية الوصول إلى شبكتها العالمية الواسعة، والاستفادة من خبرتها التجارية القوية، وقدرتها في إدارة المخاطر، حيث ستسهم هذه العوامل في زيادة نمو الشركة وتطورها.

وستدعم الشراكة الجديدة شركة جراديركو في زيادة حصتها السوقية، وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، والاستفادة من الموارد المالية لشركة انفيكتوس للاستثمار لتوسيع عملياتها وستعمل الشركتان معاً على تعزيز مكانة جراديركو في السوق وتقديم فرصاً استراتيجية لأصحاب المصلحة في المغرب وخارجه.

وفي عام 2023 ، توسعت شركة انفيكتوس للاستثمار في المغرب وأسواق جديدة أخرى، مثل تنزانيا وموزمبيق وتركيا ومالاوي وبوروندي ورواندا، وعززت تواجدها في سوقين حاليين هما الجزائر ومصر.

وضمن إطار خططها المستقبلية، تركز انفيكتوس للاستثمار على استكشاف فرص جديدة للاستحواذ، وتطوير مشاريع مشتركة جديدة في الأسواق الاستراتيجية، ومواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية.