"سدافكو" تعلن تعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب له

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" عن تعيين الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعيين سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كانت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، أعلنت عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن فترة الربع الثالث والأخير (المنتهي في 31 ديسمبر 2023م) من السنة المالية القصيرة 2023م، بنسبة 60%.

وذكرت الشركة، إن قيمة التوزيعات تبلغ 191.99 مليون ريال، موزعا على عدد 31.99 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 6 ريالات.