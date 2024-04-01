"سفن" الكويتية تتسلم خطاب ترسية مناقصة لتحديث وحدات بمحطة الزور الجنوبية
بقيمة 136.65 مليون دينار
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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن" اليوم الاثنين عن تسلمها خطاب ترسية مناقصة مشروع تحديث غلايات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بقيمة 136.65 مليون دينار.
وأوضحت سفن في بيان لبورصة الكويت أن المشروع يتضمن تحديث وإطالة العمر الافتراضي للغلايات واستبدال نظام التحكم للغلايات والتوربينات البخارية والمساعدات لثماني وحدات بمحطة الزور الجنوبية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية "سفن" أعلنت تسلمها خطاب ترسية من شركة نفط الكويت لتنفيذ أعمال الدعم الفني والخدمات لحقل الكويت الرقمي المتكامل بحقل الغاز الجوراسي بقيمة 26.057 مليون دينار.
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