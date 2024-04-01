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"شاومي" تكشف النقاب عن سلسلة هواتف "توربو" الجديدة

دبي - العربية.نت
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كشف رئيس شركة "شاومي" الصينية الرائدة توماس وانغ؛ عن سلسلة جديدة ستنضم إلى هواتف "ريدمي" التي سيُطلق عليها "توربو".

وأضاف وانغ أن هذه السلسلة سوف تقع بين سلسلتي "كي" و"نوت"، وأن الهاتف الأول قد يكون "ريدمي توربو 3" أو "ريدمي نوت 13 توربو".

وأشار وانغ؛ إلى أن اسمها سيكون دليلاً على سرعة الأجهزة والأداء المميّز الذي ستقدّمه.

"توربو، ستكون عبارة عن مجموعة من الهواتف التي ستُعيد تشكيل السوق متوسطة المدى"، وفقا لوانغ.

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في منشور مطول، أعقبه جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح وانغ الفكرة وراء "توربو" أنها ستكون عبارة عن مجموعة من الهواتف التي ستعيد تشكيل السوق متوسطة المدى.

وسوف يتناسب Redmi Turbo معها مع التركيز على الأداء، بينما سيتوازن Redmi Note مع إعدادات أفضل للكاميرا.

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