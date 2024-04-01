"معدنية": 2.2 مليون ريال الأثر المالي المتوقع لحريق مصنع سحب الأسلاك

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حددت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" الأثر المالي المترتب على الحريق الذي اندلع في أحد مصانعها (مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها) في الجبيل بتاريخ 25 يناير الماضي.

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، الأسباب التي أدت إلى تأثر الشركة بهذا الحدث و قالت إن وحدة قسم التنظيف الكيميائي هي المرحلة الأولى لجميع منتجات المصنع، وبسبب الحريق تأثرت بعض المعدات اللازمة للإنتاج بهذه المرحلة وجوانب وسقف صالة المباني الخاصة بهذه المرحلة وانخفاض الإنتاج المستهدف.

وقدرت الأثر المالي المتوقع بنحو 2.2 مليون ريال لإعادة المباني و المعدات التي تأثرت بالحدث إلى وضع التشغيل موضحة أن الفترة التي سينعكس فيها هذا الأثر تنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وبشأن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذها الشركة لمعالجة أثر الحدث في أعمالها قالت إن المصنع لديه تغطية تأمينية و العمل جاري مع شركة التأمين لمعالجة أثر الحدث، وسيتم ذلك خلال فترة بين 3 و 4 أشهر، موضحة أن التكاليف المرتبطة بالحدث مقدرة بناء على عروض الموردين و المقاولين.

وأشارت إلى أن اندلاع الحريق كان جزئي في قسم التنظيف الكيميائي وكانت الخسائر ناتجة عن تأثر بعض آلالات التشغيل في القسم بالحريق، ولذلك القسم يعمل بشكل جزئي،ولم تتوقف خطوط الإنتاج في الأقسام الأخرى نتيجة لعدم تأثرها بالحريق،وسيتم الإعلان لاحقا حال وجود أي تطورات.