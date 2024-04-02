اليابان تقدم دعما ماليا بـ3.89 مليار دولار لـ"رابيدوس" لصناعة الرقائق

1 دقيقة للقراءة

قدمت اليابان دعما ماليا إضافي بقيمة 590 مليار ين ما يوازي 3.89 مليار دولار لشركة رابيدوس لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأسست اليابان شركة "رابيدوس" عام 2022 مع ثماني شركات محلية لتطوير وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، وكانت "تويوتا" ومجموعة سوني من بين الشركات التي استثمرت المليارات في شركة صناعة الرقائق.

وأعطت الحكومة اليابانية شركة "رابيدوس" سابقا 330 مليار ين بين 2022 و2023 لإنتاج رقائق بحجم 2 نانوميتر التي تنوي كل من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سامسونغ، بدء إنتاجَها بحلول عام 2025.

وفي الثمانينيات كانت اليابان تستحوذ على نصف سوق الرقائق ولكن خسرتها لتايوان وكوريا الجنوبية.