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بنك أبوظبي الأول (وام)
بنك أبوظبي الأول (وام)
ذكاء اصطناعي

بنك أبوظبي الأول و"مايكروسوفت" يتعاونان لتطوير تقنيات مصرفية بالذكاء الاصطناعي

تتضمن الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وإرساء ملامح جديدة لمنظومة الأسواق المالية

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنه وقع شراكة مع "مايكروسوفت" الأميركية للتعاون في تطوير تقنيات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن الشراكة تتضمن إطلاق مركز "ابتكار الذكاء الاصطناعي" المتخصص بقطاع الخدمات المالية.

ووفقا للبيان، سيعمل المركز في مجالات الإبداع والاستدامة وتجربة العملاء، وستشمل الاتفاقية ثلاثة أوجه للتعاون تتضمن الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو العالمي وإرساء ملامح جديدة لمنظومة الأسواق المالية.

وأضاف البيان أن المركز سيساهم في تسريع اعتماد الابتكارات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات المالية بهدف تحسين المنتجات وتحديد الفئات التي ستستخدمها، وإنشاء نماذج فريدة خاصة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، وإطلاق حلول جديدة، وغيرها من المزايا.

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