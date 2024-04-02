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سوق السعودية

وحدة تابعة لـ"لدن" السعودية توقع عقدا بـ 348.5 مليون ريال مع رئاسة أمن الدولة

لتنفيذ أعمال بمجمع نايف الأمني بالرياض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة لدن للاستثمار، توقيع شركة "بلت الصناعية" - التابعة - عقدا بقيمة 348.48 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة مع رئاسة أمن الدولة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبنى أمني بمجمع نايف الأمني بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المشروع مدته 24 شهرا، ويشمل توريد وتنفيذ الأعمال المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة للمبنى وفقا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.

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وأشارت الشركة إلى أن العقد سيكون له أثر إيجابي على نتائج عامي 2024 و2025.

جدير بالذكر أن صافي ربح شركة لدن للاستثمار قفز بنسبة 81.66% إلى 109.34 مليون ريال خلال العام الماضي مقارنة بنحو 60.19 مليون ريال في عام 2022.

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