"أسمنت اليمامة": تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر

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أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن قرارات إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 1 أبريل 2024، والتى تضمنت تعيين رئيس مجلس الإدارة،ونائبه و تشكيل لجان المنبثقة عن المجلس.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إلى تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)،و تعيين عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)،و تعيين محمد بن إبراهيم القضيبي أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

وضم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة كلا من الأمير سلطان بن خالد بن محمد بن سعود الكبير - رئيساً (مستقل)، و الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – عضواً (غير تنفيذي)،و عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان – عضواً (غير تنفيذي)، و فيصل بن سليمان الراجحي – عضواً (غير تنفيذي).

أما تشكيل لجنة المراجعة فضم كلا من، رائد بن علي السيف – رئيساً (من خارج المجلس)،و سلطان بن صالح السالم – عضواً (غير تنفيذي)، و فراج بن سعد القباني – عضواً (مستقل)،و لطفي شحادة – عضواً (من خارج المجلس).

كما تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبدأت الدورة الجديدة لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 مارس2024وتستمر لمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 28 مارس 2028.