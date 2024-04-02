"الحمادي" تبيع أرضا في الرياض بقيمة 124.6 مليون ريال

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أعلنت شركة الحمادي القابضة "الحمادي" عن توقيع عقد بيع أرض بمساحة 35.6 ألف متر مربع في حي الريان بمدينة الرياض بقيمة 124.6 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشتري شركة محيط الإعمار العقارية.

وأضافت أنه سيتم استخدام متحصلات البيع في دعم المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو والتوسعات المستقبلية.

وأوضحت أنه سيتم دفع مبلغ 2.49 مليون ريال دفعه أولى غير مستردة. ويلتزم المشتري بتسليم باقي ثمن العقار بقيمة 122.11 مليون ريال، في مدة لا تتجاوز يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

وذكرت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 69.33 مليون ريال.

وأشارت إلى أن قائمة الدخل للشركة ستتأثر إيجاباً بقيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بمبلغ 55.27 مليون ريال. ومن المتوقع ظهور هذا الأثر من الصفقة خلال الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.