"إيه دي كيو"الإماراتية تؤسس شركة قابضة عالمية متخصصة في علوم الحياة

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ذكرت "إيه دي كيو القابضة- ADQ" الإماراتية، أنها قامت بتأسيس شركة "أرسيرا- Arcera "كشركة قابضة عالمية متخصصة في قطاع علوم الحياة ومقرها أبوظبي.
وستقوم "ADQ"بضم أصول وشركات تحت مظلة الشركة الجديدة منها شركة أمون للأدوية المصرية وشركة "Acino"السويسرية للصناعات الدوائية بالإضافة إلى شركة "Birgi Mefar"التركية.
وأضافت ADQ أن الشركة الجديدة تستهدف مضاعفة إيراداتها خلال الأعوام الخمسة القادمة من خلال تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية في أهم الأسواق العالمية.
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