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"جنرال إلكتريك" تقرر الانقسام رسميا إلى 3 كيانات منفصلة

تركز على الطاقة والطيران والرعاية الصحية

دبي - العربية.نت
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فصلت شركة General Electric أعمال توليد الطاقة التابعة لها GE Vernova لتصبح الأخيرة كيانا مستقلا.

وبذلك تكون "جنرال إلكتريك" قد انقسمت إلى 3 كيانات مستقلة تركز على الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

ومن المقرر أن يحصل المساهمون على سهم واحد في "GE Vernova" مقابل كل أربعة أسهم مملوكة في "جنرال إلكتريك".

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وأكدت "GE Vernova" التزامها بقيادة التحول العالمي في مجال الطاقة المتجددة، علما أنها تسهم في توليد ما يقرب من 30% من الكهرباء في العالم.

وتبلغ إيرادات "GE Vernova" السنوية نحو 33 مليار دولار، فيما أن عدد موظفيها يبلغ نحو 80 ألف موظف.

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