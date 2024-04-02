"جنرال إلكتريك" تقرر الانقسام رسميا إلى 3 كيانات منفصلة

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فصلت شركة General Electric أعمال توليد الطاقة التابعة لها GE Vernova لتصبح الأخيرة كيانا مستقلا.

وبذلك تكون "جنرال إلكتريك" قد انقسمت إلى 3 كيانات مستقلة تركز على الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

ومن المقرر أن يحصل المساهمون على سهم واحد في "GE Vernova" مقابل كل أربعة أسهم مملوكة في "جنرال إلكتريك".

وأكدت "GE Vernova" التزامها بقيادة التحول العالمي في مجال الطاقة المتجددة، علما أنها تسهم في توليد ما يقرب من 30% من الكهرباء في العالم.

وتبلغ إيرادات "GE Vernova" السنوية نحو 33 مليار دولار، فيما أن عدد موظفيها يبلغ نحو 80 ألف موظف.