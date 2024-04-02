"OpenAI" تنزع ملكية سام ألتمان من صندوق الشركات الناشئة الخاص بها

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قامت شركة "OpenAI" بتغيير هيكل إدارة صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها الذي يدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك لم يعد رئيسها التنفيذي سام ألتمان يمتلك الصندوق أو يسيطر عليه، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية (SEC).

جاء التغيير، الموثق في ملف 29 مارس، بعد أن أثارت ملكية ألتمان لصندوق "OpenAI Startup" المخاوف بسبب هيكله غير المعتاد - بينما يتم تسويقه على غرار ذراع مشروع مشترك، قام ألتمان بجمع الصندوق من شركاء محدودين خارجيين وقام بإجراء قرارات الاستثمار. قالت "OpenAI" إن ألتمان ليس لديه مصلحة مالية في الصندوق على الرغم من ملكيته.

ذكرت "أكسيوس" لأول مرة عن تغيير الملكية يوم الاثنين. وفي بيان، قال متحدث باسم "OpenAI" إن هيكلية الصندوق القائم على الشريك العام الأولي كان ترتيبًا مؤقتًا، و"هذا التغيير يوفر مزيدًا من الوضوح".

يستثمر صندوق "OpenAI Startup" ما يساوي 175 مليون دولار تم جمعها من شركاء "OpenAI" مثل "Microsoft"، على الرغم من أن "OpenAI" نفسها ليست مستثمرًا.

وتم نقل السيطرة على الصندوق إلى إيان هاثاواي، الشريك في الصندوق منذ عام 2021، وفقًا للإيداع. ولن يعد ألتمان شريكًا عامًا في الصندوق.

وقالت "OpenAI" إن هاثاواي أشرفت على برنامج تسريع الصندوق وقادت الاستثمارات في شركات مثل "Harvey" و"Cursor" و"Ambience Healthcare".

ألتمان، الرئيس السابق لشركة "Y Combinator" لتسريع الشركات الناشئة، قد خضع سابقًا للتدقيق في اهتماماته الاستثمارية المترامية الأطراف خارج "OpenAI"، بدءًا من شركة العملات المشفرة الناشئة "Worldcoin" إلى شركة الاندماج "Helion Energy"، بالإضافة إلى أنشطة جمع الأموال في الشرق الأوسط.

وقالت "OpenAI" إن تحقيقًا مستقلاً أعقب الإطاحة الدراماتيكية التي قام بها ألتمان بالشركة في نوفمبر الماضي، خلص إلى أنه لم يرتكب أي مخالفات فيما يتعلق بسلامة المنتج أو الشؤون المالية لشركة "OpenAI".