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تابعة لـ"العالمية القابضة" تستحوذ على 60% من "يونايتد ترانس" لحلول السكك الحديدية

إيزي ليس: الصفقة تجسد التزامنا الثابت بتوسيع قدراتنا وتواجدنا عبر قطاع التنقل الإقليمي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إيزي ليس التابعة للعالمية القابضة الإماراتية اليوم الأربعاء استحواذها على حصة 60% من شركة يونايتد برس لحلول السكك الحديدية والتنقل والمواصلات التابعة لمجموعة السركال.

وقالت "إيزي ليس" في بيان، إن الخطوة الاستراتيجية تجسد التزامها الثابت بتوسيع قدراتها وتواجدها عبر قطاع التنقل الإقليمي.

وتأسست يونايتد ترانس في 2008 وأطلقت حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا بما في ذلك السكك الحديدية والتنقل الذكي والطيران والنقل البحري، وكذلك حلول الفحص الأمني، بحسب البيان، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأشار البيان إلى أن الشركة تتعاون مع كبرى المؤسسات والكيانات العالمية في مختلف مجالات وسائل النقل، ولديها حضور قوي في قطاعي السكك الحديدية والتنقل الذكي، كما شاركت في الكثير من المشاريع الرئيسية المتعلقة بالسكك الحديدية في المنطقة بما في ذلك الاتحاد للقطارات ومترو دبي، وترام دبي، ونظام نقل الركاب بمطار دبي، ومترو الدوحة.

وأضاف أن إيزي ليس، من خلال استحواذها على حصة الأغلبية في يونايتد ترانس، تسعى إلى إقامة تعاون وتكامل بين الكيانين، وبناء خبرات مشتركة لتقديم حلول تنقل متطورة للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن هذا الاستحواذ على محفظة إيزي ليس، سيمكن من تنويع وتكثيف حلولها الشاملة في مجال التنقل، والتي تقدمها للشركات في مختلف القطاعات، كما ستستفيد عملية الاستحواذ من تبادل الخبرات الواسعة لكل من إيزي ليس المتخصصة في تقديم حلول تنقل متكاملة ويونايتد ترانس التي لها باع طويل في قطاعي السكك الحديدية والتنقل الذكي، ما يعود بالفائدة الكبيرة على العملاء.

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